Создать чат-бот телеграмм (доска объявлений)

Бот отвечает на вопросы пользователей. Даёт инструкции, обеспечивает обратную связь. (Должна быть возможность настройки текстов бота) Пересылает сообщения в чат админов (аналогия LivegramBot)

Принимает объявления (текст, фото, видео)

Кажется это называют воронкой. Данные принимаются пошагово и формируются в цельное объявление.

Бот Пересылает объявления в чат админов для проверки. После проверки админ определяет продолжительность показа объявления в днях и даёт команду на публикацию объявления в чат-группу или канал.

Бот отслеживает продолжительность публикации и удаляет её из чата или канала по истечении срока. Сообщает об удалении объявления клиенту и предлагает возобновить публикацию.