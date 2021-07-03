Создать чат-бот телеграмм (доска объявлений)

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Завершен4 заявки1012 просмотров

Бот отвечает на вопросы пользователей. Даёт инструкции, обеспечивает обратную связь. (Должна быть возможность настройки текстов бота) Пересылает сообщения в чат админов (аналогия LivegramBot)

Принимает объявления (текст, фото, видео)

Кажется это называют воронкой. Данные принимаются пошагово и формируются в цельное объявление.

Бот Пересылает объявления в чат админов для проверки. После проверки админ определяет продолжительность показа объявления в днях и даёт команду на публикацию объявления в чат-группу или канал.

Бот отслеживает продолжительность публикации и удаляет её из чата или канала по истечении срока. Сообщает об удалении объявления клиенту и предлагает возобновить публикацию.

4 года назад
guest_16244305219418
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nickolaydxdt
Николай 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$40
7 дней
Escrow
Работа была исполнена хорошо, были небольшие сложности, но исполнитель постоянно на связи и все поправки внес оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!
Все гуд!

Заявки фрилансеров

Максим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
nickolaydxdt
Николай 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артемий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-3)
4 года назад

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