Android Kotlin Нужно реализовать новый UI Нужно реализовать только новый UI, без изменения бизнес-логики Текущее приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartak.keyring Новый дизайн приложения: https://www.figma.com/file/RJsEejXZO2ytBVf5rbZgRU/SmartAirKey-re-design?node-id=226%3A0
Создать чат-бот телеграмм (доска объявлений)
Бот отвечает на вопросы пользователей. Даёт инструкции, обеспечивает обратную связь. (Должна быть возможность настройки текстов бота) Пересылает сообщения в чат админов (аналогия LivegramBot)
Принимает объявления (текст, фото, видео)
Кажется это называют воронкой. Данные принимаются пошагово и формируются в цельное объявление.
Бот Пересылает объявления в чат админов для проверки. После проверки админ определяет продолжительность показа объявления в днях и даёт команду на публикацию объявления в чат-группу или канал.
Бот отслеживает продолжительность публикации и удаляет её из чата или канала по истечении срока. Сообщает об удалении объявления клиенту и предлагает возобновить публикацию.
Выбранный исполнитель
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