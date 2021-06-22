Android Kotlin Нужно реализовать новый UI

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Закрыт2 заявки1827 просмотров

 Android Kotlin Нужно реализовать новый UI  Нужно реализовать только новый UI, без изменения бизнес-логики

Текущее приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartak.keyring

Новый дизайн приложения: https://www.figma.com/file/RJsEejXZO2ytBVf5rbZgRU/SmartAirKey-re-design?node-id=226%3A0

AndroidKotlinNode.js
4 года назад
Able2Know
Антон 
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