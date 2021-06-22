Разработка мобильного приложения

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Закрыт9 заявок2795 просмотров

Необходимо разработать спортивное мобильное приложение ( IOS, Android)

Back-end:

django python и postgresql или

php + laravel и postgresql или

javascript + node/meteor и postgresql

Frontend: разработка для iOS и Android на фреймворке React Native:

JS(основной)

Objective C (вспомогательный для интеграции)

Java (вспомогательный для интеграции)

Дизайн готов, ТЗ скину кандидатам, бюджет по договоренности.

AndroidDjangoiOSJavaJavaScriptLaravelNode.jsPHPPostgreSQLPythonReact Native
4 года назад
a456
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Салих
 
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