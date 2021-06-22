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Разработка мобильного приложения
Необходимо разработать спортивное мобильное приложение ( IOS, Android)
Back-end:
django python и postgresql или
php + laravel и postgresql или
javascript + node/meteor и postgresql
Frontend: разработка для iOS и Android на фреймворке React Native:
JS(основной)
Objective C (вспомогательный для интеграции)
Java (вспомогательный для интеграции)
Дизайн готов, ТЗ скину кандидатам, бюджет по договоренности.
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