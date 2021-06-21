https://obmenvalut.spb.ru/ Есть готовое приложение но в нем есть косяки. Дизайн разрабатывать не надо - берем с действующего приложения. По алгоритму будет описание, но все надо сделать как сейчас. Исходников нет. ...
Разработать приложение для iOS
Необходимо разработать простое приложение по типу "Таймер обратного отсчета" для iOS со следующими функциями:
1. Возможность задать имя А и имя В, выбрать дату события (день.месяц.год) в сплывающем окне и возможность редактировать заданные параметры.
2. Поделиться событием.
3. Возможность добавлять виджет на экран телефона с обратным отсчетом.
Написать приложение нужно на SwiftUI, дизайн макет предоставлю. Предлагайте стоимость и сроки разработки.
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