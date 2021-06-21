Разработать приложение для iOS

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Закрыт3 заявки809 просмотров

Необходимо разработать простое приложение по типу "Таймер обратного отсчета" для iOS со следующими функциями:

1. Возможность задать имя А и имя В, выбрать дату события (день.месяц.год) в сплывающем окне и возможность редактировать заданные параметры.

2. Поделиться событием.

3. Возможность добавлять виджет на экран телефона с обратным отсчетом.

Написать приложение нужно на SwiftUI, дизайн макет предоставлю. Предлагайте стоимость и сроки разработки.

iOS
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