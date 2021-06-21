Сделать приложение для сайта Обмен валюты для IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок710 просмотров

https://obmenvalut.spb.ru/

Есть готовое приложение но в нем есть косяки.

Дизайн разрабатывать не надо - берем с действующего приложения.

По алгоритму будет описание, но все надо сделать как сейчас.

Исходников нет.

Приложение нужно для Айфона и для Андроида.

Сначала делаем для Айфона после реализуем для Андроида.

Жду вопросы в ЛС, бюджет и сроки.

AndroidiOS
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oantokhin
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