Сделать приложение для сайта Обмен валюты для IOS

https://obmenvalut.spb.ru/

Есть готовое приложение но в нем есть косяки.

Дизайн разрабатывать не надо - берем с действующего приложения.

По алгоритму будет описание, но все надо сделать как сейчас.

Исходников нет.

Приложение нужно для Айфона и для Андроида.

Сначала делаем для Айфона после реализуем для Андроида.

Жду вопросы в ЛС, бюджет и сроки.