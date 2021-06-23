Laravel / Разработка Сайта для Ставок

Необходимо реализовать сайт для ставок на петушинные бои, точнее это веб-приложение.

Все приложение должно состоять из трех частей:

область администратора (по совместительству и оператора)

область агента

область игрока

Сставки должны приниматьсся в реальном времени, nочно также в реальном времени пользователь должен получать инфорацию о том, каков будет его выигрыш, если его ставка выиграет. Причем выигрыш изменяется в зависимости от того, ссколько суммарно поставили на победу все игроки.

Более детальную информацию дам выбраному исполнителю.

В своем предложении укажите!!:

- был ли у вас прежний опыт разработки подобных приложений (не обязательно для ставок, просто с схожей real-time механикой)

- вкратце, как вы планируете реализовывать этот проект (стэк технологий, и что где собираетесь использовать)

Важно: Кандидаты не указавшие требуемые данные будут игнорироваться сразу.