Нужно написать приложение под Android и iOS, которое будет уметь работать в фоне, определять уровень заряда аккумулятора и работать с Bluetooth(BLE) устройствами. Из подводных камней - сканирование Bluetooth устройств в фоне. Более детальное ТЗ отправлю откликнувшимся. О стоимости ...
Создать простой мобильный браузер для Android.
Создать простой мобильный браузер для Android.
На основе открытого исходного кода Chromium или Opera.
Это должен быть не WebView, а самостоятельный браузер.
Набор функций минимален:
- Строка поиска сверху, которая ищет в Google.com / Yandex.ru, в зависимости от выбора пользователя. (Будет предложено выбрать при запуске);
- Открыть новую вкладку.
- Список вкладок.
- Добавить страницу в закладки.
- Список закладок.
- Кнопки: Вперёд/Назад
- Обновить страницу.
Если потребуется большее, то реализуем отдельным под-проектом.
Срок до 2 месяцев.
Название приложения для изучения примера: DuckDuckGo.
Пожалуйста, если есть экспертное мнение, более глубокое понимание как это можно сделать лучше и быстрее, то эта информация будет взята во внимание.
Ждём Ваших предложений, очень внимательно изучим каждое предложение.
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