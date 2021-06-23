Создать простой мобильный браузер для Android.

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки1740 просмотров

Создать простой мобильный браузер для Android.

На основе открытого исходного кода Chromium или Opera.

Это должен быть не WebView, а самостоятельный браузер.

Набор функций минимален:

  • Строка поиска сверху, которая ищет в Google.com / Yandex.ru, в зависимости от выбора пользователя. (Будет предложено выбрать при запуске);
  • Открыть новую вкладку.
  • Список вкладок.
  • Добавить страницу в закладки.
  • Список закладок.
  • Кнопки: Вперёд/Назад
  • Обновить страницу.
Это был минимальный список функций для разработки первой версии браузера.

Если потребуется большее, то реализуем отдельным под-проектом.

Срок до 2 месяцев.

Название приложения для изучения примера: DuckDuckGo.

Пожалуйста, если есть экспертное мнение, более глубокое понимание как это можно сделать лучше и быстрее, то эта информация будет взята во внимание.

Ждём Ваших предложений, очень внимательно изучим каждое предложение.

Android
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