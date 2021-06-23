Создать простой мобильный браузер для Android.

На основе открытого исходного кода Chromium или Opera.

Это должен быть не WebView, а самостоятельный браузер.

Набор функций минимален:

Строка поиска сверху, которая ищет в Google.com / Yandex.ru, в зависимости от выбора пользователя. (Будет предложено выбрать при запуске);

Открыть новую вкладку.

Список вкладок.

Добавить страницу в закладки.

Список закладок.

Кнопки: Вперёд/Назад

Обновить страницу.

Это был минимальный список функций для разработки первой версии браузера.

Если потребуется большее, то реализуем отдельным под-проектом.

Срок до 2 месяцев.

Название приложения для изучения примера: DuckDuckGo.

Пожалуйста, если есть экспертное мнение, более глубокое понимание как это можно сделать лучше и быстрее, то эта информация будет взята во внимание.

Ждём Ваших предложений, очень внимательно изучим каждое предложение.