Необходимо решить проблему переподключения к Bluetooth сокету на Android. После закрытия сокета возникает IOException при попытке повторного подключения, хотя сокет показывает, что он подключен. Требуется исправить логику работы с сокетом, чтобы обеспечить корректное переподключение к вновь создаваемому сокету.
Разработка мобильного приложения
Необходимо разработать спортивное мобильное приложение ( IOS, Android)
Back-end:
django python и postgresql или
php + laravel и postgresql или
javascript + node/meteor и postgresql
Frontend: разработка для iOS и Android на фреймворке React Native:
JS(основной)
Objective C (вспомогательный для интеграции)
Java (вспомогательный для интеграции)
Дизайн готов, ТЗ скину кандидатам
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