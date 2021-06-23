Необходимо разработать чат-бота для Telegram, который будет отвечать на вопросы пользователей и принимать объявления (текст, фото, видео). Бот должен пересылать объявления в чат админов для проверки, управлять их публикацией и удалением. Также требуется возможность настройки текстов и отслеживание сроков публикации. Обеспечьте удобный интерфейс для пользователей и администраторов.