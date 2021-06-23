Добрый день. Нужно разработать простое приложение на React Native. Дизайн в figma, ТЗ есть - вышлю кандидатам. Бюджет и сроки по договоренности.
Мобильное приложение на Xamarin
Здравствуйте!
Нужно разработать небольшое мобильное приложение на Xamarin. Часть приложение будет реализовано через webview + js.
ТЗ и дизайн есть.
Бюджет и сроки по договоренности
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