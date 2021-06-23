Мобильное приложение на Xamarin

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Закрыт2 заявки2550 просмотров

Здравствуйте!

Нужно разработать небольшое мобильное приложение на Xamarin. Часть приложение будет реализовано через webview + js.

ТЗ и дизайн есть.

Бюджет и сроки по договоренности

JavaScript
4 года назад
a456
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Александр
 
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