Требуется специалист для создания мобильного приложения для платформ iOS и Android с интеграцией API. Основная задача — разработка функционала приложения. Ожидаются предложения по цене.
Починить авторизацию через вк, ок, фб в приложении на adobe air
Здравствуйте. Есть приложение для ios, сделанное на adobe air. В какой то момент слетела авторизация через вк, ок, фб. Нужно найти причину и пофиксить.
По условиям:
1. Работаем через трекер hubstaff
2. Коммуникация в телеграме
В отклике укажите:
1. Часовой пояс
2. Ставку в час
3. Скиллист
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