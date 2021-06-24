Починить авторизацию через вк, ок, фб в приложении на adobe air

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Закрыт1 заявка1656 просмотров

Здравствуйте. Есть приложение для ios, сделанное на adobe air. В какой то момент слетела авторизация через вк, ок, фб. Нужно найти причину и пофиксить.

По условиям:

1. Работаем через трекер hubstaff

2. Коммуникация в телеграме

В отклике укажите:

1. Часовой пояс

2. Ставку в час

3. Скиллист

iOS
4 года назад
Devsit
Сергей 
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3 года назад
1 отзыв

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Александр
 
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4 года назад