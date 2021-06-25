Требуется разработка мобильного приложения на iOS без использования Storyboard, с применением AutoLayout и паттерна Coordinator. Архитектура должна быть реализована по принципам MVVM, критические модули нуждаются в покрытии unit-тестами. Код должен быть написан с использованием протоколов с комментариями к публичным методам. В аудиодвижке предпочтительно использовать AVAudioEngine.