Требуется разработка функции видео звонка в мобильном приложении с использованием SIP сервера. Необходимо, чтобы интерфейс звонка был похож на стандартный UI, как в Telegram, с возможностью принятия и отклонения вызова. Укажите примеры проектов, где вы внедряли аналогичные функции.
Мобильное приложение на React Native
Нужно сверстать готовый дизайн на React Native + подключить готовое api.
Дизайн в figma, ТЗ есть
Бюджет и сроки по договоренности. Оплата поэтапная по факту выполнения
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