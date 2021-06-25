Мобильное приложение на React Native

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Закрыт4 заявки1712 просмотров

Нужно сверстать готовый дизайн на React Native + подключить готовое api.

Дизайн в figma, ТЗ есть

Бюджет и сроки по договоренности. Оплата поэтапная по факту выполнения

FigmaReact Native
4 года назад
monolit3
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