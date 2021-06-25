Требуется разработка мобильного приложения на Flutter и Dart для платформ Android и iOS. Ожидаются примеры работ для оценки. Проект ориентирован на создание качественного и функционального приложения.
Android приложение Сроки 5-6 дней Срочно
Программка рассчитана только на одного пользователя: Она привязываться к определенной модели телефона или регистрируется при помощи логина и пароля на одного пользователя, одновременно не могут работать 2 и более людей на одном приложенииИли мы создаем аккаунт и даем доступ к программе : логин и парольСвоего сервира и API у нас нетУ нас есть таблица, которая в дальнейшем будет храниться на сервере для анализа даннРазработка андроид - приложения .Описание назначения и области применения.- Приложение состоит из клиентской части, устанавливаемой на пользовательские устройства под управлением ОС Андроид и серверной части. Предназначено для поддержки принятия решений исходя из данных отображаемых другими приложениями, а также данных полученных от сервера и введенных оператором. Описание работы и особенности приложения.- Приложение устанавливается на смартфон пользователя. Во время установки, осуществляется "привязка" к аппаратной части конкретного устройства с целью защиты от возможности использования на незарегистрированных устройствах. Информация о регистрации с ID смартфона (или планшета) храниться на удаленном сервере. Основные запросы к серверу логгируются для каждого экземпляра приложения. - Приложение может быть заблокировано (снято с обслуживания) со стороны сервера.- В "рабочем" режиме интерфейсная часть приложения отображается поверх всех окон в виде "полоски - индикатора", которая не закрывает информацию других приложений на устройстве. - Индикатор меняет цвет и длину в зависимости от результатов обработки данных полученных от другого приложения (как минимум 2 символьных значения). Полученные данные отправляются на сервер, где храниться основная таблица, позволяющая определить значение изменяющее цвет индикатора. Длинна индикатора изменяется в зависимости от настроек введенных пользователем и информации получаемой от сервера.- Цвет индикатора изменяется в по следующему принципу: от красного - через желтый - до зеленого. Зеленый цвет символизирует "наилучший вариант выбора"- При изменении состояния индикатора возможен звуковой сигнал. Должна быть возможность регулировать громкость звукового сигнала вплоть до отключения.- Требования к быстродействию. Приложение должно срабатывать автоматически при изменении входных данных, время обработки должно быть от 0,5 сек до 1,5 сек
Сроки 5-6 дней
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