Unity разработчик для создания простой слот-игры по чёткому ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки1836 просмотров

Описание: Ищем Unity разработчика, который бы мог сделать несложные слоты для Google Play. Сторонние SDK: Appsflyer, OneSignal, Appodeal. Объём работы фиксирован, в процессе новые фичи добавляться не будут. Пример скриншотов подобного проекта, а также пример вступительного видео можем отправить в личку. Весь арт будет предоставлен. Также будет предоставлено приложение-пример. Краткий список функционала (подробнее в техническом задании): экран со вступительным видео, экран регистрации, экран со слотами, экран каталога партнёрских предложений, которые открывают webview. Взаимодействие с сервером: чтение и отправка параметров. Для реализации webview предоставим плагин UniWebView. То же касается любых других необходимых плагинов. У опытного разработчика проектирование и реализация такого приложения занимает 14 рабочих дней. Технические требования:

  • По окончании работы от вас требуется скомпилированный бинарник в виде Android App Bundle, а также Unity проект со всеми исходниками и keystore .
  • Портретная ориентация.
  • Игра поддерживает все соотношения сторон для Android, которые присутствуют в редакторе Unity по умолчанию: 800x480, 1280x720, 1920x1080, 2160x1080, 2560x1440, 2960x1440. Отсутствуют проблемы с графикой при изменении соотношения сторон, UI корректно масштабируется.
  • Звуки не нужны.
В ответе на проект кратко опишите:
  • как бы вы удостоверились, что программные кнопки Android (back, home) всегда видны пользователю?
  • как бы вы получали android id в Unity 2020+?
AndroidUnity
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