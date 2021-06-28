Разработайте одностраничный магазин кроссовок с простой архитектурой. Требуются только товар, цена и изображения. Используйте React.js и Expo. Начало проекта уже предоставлено во вложении.
Unity разработчик для создания простой слот-игры по чёткому ТЗ
Описание: Ищем Unity разработчика, который бы мог сделать несложные слоты для Google Play. Сторонние SDK: Appsflyer, OneSignal, Appodeal. Объём работы фиксирован, в процессе новые фичи добавляться не будут. Пример скриншотов подобного проекта, а также пример вступительного видео можем отправить в личку. Весь арт будет предоставлен. Также будет предоставлено приложение-пример. Краткий список функционала (подробнее в техническом задании): экран со вступительным видео, экран регистрации, экран со слотами, экран каталога партнёрских предложений, которые открывают webview. Взаимодействие с сервером: чтение и отправка параметров. Для реализации webview предоставим плагин UniWebView. То же касается любых других необходимых плагинов. У опытного разработчика проектирование и реализация такого приложения занимает 14 рабочих дней. Технические требования:
- По окончании работы от вас требуется скомпилированный бинарник в виде Android App Bundle, а также Unity проект со всеми исходниками и keystore .
- Портретная ориентация.
- Игра поддерживает все соотношения сторон для Android, которые присутствуют в редакторе Unity по умолчанию: 800x480, 1280x720, 1920x1080, 2160x1080, 2560x1440, 2960x1440. Отсутствуют проблемы с графикой при изменении соотношения сторон, UI корректно масштабируется.
- Звуки не нужны.
- как бы вы удостоверились, что программные кнопки Android (back, home) всегда видны пользователю?
- как бы вы получали android id в Unity 2020+?
Заявки фрилансеров
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