Добавление интеграций в мобильное приложение на react native

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок14503 просмотра

Разрабатываем приложение

https://apps.apple.com/ru/app/volt-scooter-sharing/id1507795591

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voltsharing.volt

НЕОБХОДИМО:

1. Интеграция apple pay и google pay посредствам SDK (не виджетов) cloudpayments.ru

2. пуш уведомления

3.После выполнения указанных выше задач, необходимо опубликовать приложение в тестфлайт и сформировать apk файл для тестирования.

4.После теста опубликовать приложение в сторах.

Необходим опыт работы с  react native

React Native
4 года назад
m621oK18
Дарья 
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Джатский
 
42 года
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Был
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Евгений
 
26 лет
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Иван
 
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Был
9 месяцев назад
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Александр
 
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Илья
 
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3 отзыва
4 года назад

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