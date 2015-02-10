gorskyurkes

Пишу "живые" тексты

Основные специализации

• составление рекламных статей,

• написание статей для Интернет-ресурсов.

• написание и корректировка статей, большой опыт,

• оперативный анализ и поиск информации,

• умение работать оперативно,

• грамотная речь,

Дополнительные специализации:

•перевод англоязычных источников, их рерайт,

•работаю с системами от DOS до Windows 8, знаю основные программы пакета MS Office,

•обладаю базовыми знаниями HTML, опыт работы с CMS Wordpress, Joomla, DLE,

•работаю с графическим пакетом Photoshop.