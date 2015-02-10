gorskyurkes

Пишу "живые" тексты
Основные специализации
• составление рекламных статей,
• написание статей для Интернет-ресурсов.
• написание и корректировка статей, большой опыт,
• оперативный анализ и поиск информации,
• умение работать оперативно,
• грамотная речь,
Дополнительные специализации:
•перевод англоязычных источников, их рерайт,
•работаю с системами от DOS до Windows 8, знаю основные программы пакета MS Office,
•обладаю базовыми знаниями HTML, опыт работы с CMS Wordpress, Joomla, DLE,
•работаю с графическим пакетом Photoshop.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!