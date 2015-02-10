gorskyurkes

Горский gorskyurkes

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Пишу "живые" тексты

Основные специализации

• составление рекламных статей,

• написание статей для Интернет-ресурсов.

• написание и корректировка статей, большой опыт,

• оперативный анализ и поиск информации, 

• умение работать оперативно, 

• грамотная речь,

Дополнительные специализации:

•перевод англоязычных источников, их рерайт,

•работаю с системами от DOS до Windows 8, знаю основные программы пакета MS Office,

•обладаю базовыми знаниями HTML, опыт работы с CMS Wordpress, Joomla, DLE,

•работаю с графическим пакетом Photoshop.

Отзывы заказчиков

saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать 5 текстов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!