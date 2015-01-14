Тексты медицинской тематики

Здравствуйте.

Нужно писать тексты для сайтов медицинских тематик. Под разные направления в медицине.

Нужны статьи с описанием болезней, лекарств, симптомов и прочее.

Заданий много, ищу человека для постоянного сотрудничества.

Оплата 50 рублей за 1000 знаков.

Требования к исполнителям следующие:

Законченное медицинское образование.

Наличие профиля в Google+(профиль можно создать). Под каждой статьей нужно быет оставлять ссылку на профиль в Google+ с указанием автора.

От себя обещаю адекватное отношение к вашей работе, своевременную оплату.