Тексты медицинской тематики

Требуется написание текстов. Практически все тексты около 1000 - 1500 знаков, по тематике туризм (отели). Желательно команда копирайтеров-рерайтеров, дабы не растягивать сроки. Общие требования: - уникальность 95% - читаемо/без переспама/без ошибок - готовность к однотипным текстам - оплата после проверки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно писать тексты для сайтов медицинских тематик. Под разные направления в медицине.
Нужны статьи с описанием болезней, лекарств, симптомов и прочее.
Заданий много, ищу человека для постоянного сотрудничества.
Оплата 50 рублей за 1000 знаков.
Требования к исполнителям следующие:
Законченное медицинское образование.
Наличие профиля в Google+(профиль можно создать). Под каждой статьей нужно быет оставлять ссылку на профиль в Google+ с указанием автора.
От себя обещаю адекватное отношение к вашей работе, своевременную оплату.
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