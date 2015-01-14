Написание статей

Требуется написание текстов. Практически все тексты около 1000 - 1500 знаков, по тематике туризм (отели). Желательно команда копирайтеров-рерайтеров, дабы не растягивать сроки. Общие требования: - уникальность 95% - читаемо/без переспама/без ошибок - готовность к однотипным текстам - оплата после проверки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать статьи на 2000 знаков (без пробелов), на следующие темы:
1. Пуховики мужские [заголовок]
статья должна содержать фразы:
пуховики мужские
пуховики мужские зимние
купить мужской пуховик
купить мужской пуховик в москве
пуховик мужской длинный
2. Пуховики женские [заголовок]
статья должна содержать фразы:
женские пуховики
купить пуховик женский в москве
пуховик длинный женский
купить зимний пуховик женский
женский пуховик на зиму купить
3. Пуховики женские [заголовок]
статья должна содержать фразы:
детские пуховики для девочек
детские пуховики для мальчиков
брендовые детские пуховики
купить детский пуховик
Уникальность статей должна быть не менее 90% согласно программе Адвего при стандартных настройках. Текст статьи должен быть понятен человеку, а не быть бессвязным набором словосочетаний или предложений. Т.е. написан без использования текстовых генераторов!!!
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