tsmcompany

Сергей tsmcompany

 
43 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

professor_d
Буткевич 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Скрипт скрытия ссылок
Задачу сформулировал точно, по всем вопросам отвечал оперативно, оплатил сразу после выполнения задачи.
Благодарен Дмитрию за помощь. По заявке всё выполнил быстро и четко.
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tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Написание статей
Сергей очень доброжелательный и корректный заказчик. ПРЕДОПЛАТА 100%, четкое задание, быстрая проверка. Спасибо за сотрудничество!
Очень приятно работать с Таисией, статьи прекрасные и все сдаются в срок, который заранее мы обговариваем. Рекомендую :-)
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