tsmcompany

Необходимо этот скрипт поставить на сайт www.likefashion.ru, чтобы работал на всём сайте. " Test $('.lire').click(function(){window.location=$(this).data('link');return false;}); " Проблема с ним заключается, в ...
Действие аккаунта приостановлено!
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заказов с исполнителем
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для сайта http://likefashion.ru/ нужна корзина такая же как на этом сайте http://airmaxoriginal.ru/ со всем функционалом для покупателя. Сайт работает на Joomla 2.5.6 - Virtuemart 2Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать статьи на 2000 знаков (без пробелов), на следующие темы: 1. Пуховики мужские [заголовок] статья должна содержать фразы: пуховики мужские пуховики мужские зимние купить мужской ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо написать статьи на 2000 знаков (без пробелов), на следующие темы: 1. Пуховики мужские [заголовок] статья должна содержать фразы: пуховики ...Копирайтинг50 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо исправить ошибку в постраничной навигации Virtuemart 2.6.0 + Joomla 2.5.6Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
9 баллов
10 лет назад
Задачу сформулировал точно, по всем вопросам отвечал оперативно, оплатил сразу после выполнения задачи.
Ответный отзыв
Благодарен Дмитрию за помощь. По заявке всё выполнил быстро и четко.
$10
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Сергей очень доброжелательный и корректный заказчик. ПРЕДОПЛАТА 100%, четкое задание, быстрая проверка. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Таисией, статьи прекрасные и все сдаются в срок, который заранее мы обговариваем. Рекомендую :-)