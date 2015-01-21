Написание статей

КопирайтингЗавершен2 заявки113 просмотров
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Необходимо написать статьи на 2000 знаков (без пробелов), на следующие темы:

1. Пуховики мужские [заголовок]

статья должна содержать фразы:

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2. Пуховики женские [заголовок]

статья должна содержать фразы:

женские пуховики

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3. Пуховики женские [заголовок]

статья должна содержать фразы:

детские пуховики для девочек

детские пуховики для мальчиков

брендовые детские пуховики

купить детский пуховик

Уникальность статей должна быть не менее 90% согласно программе Адвего при стандартных настройках. Текст статьи должен быть понятен человеку, а не быть бессвязным набором словосочетаний или предложений. Т.е. написан без использования текстовых генераторов!!!

Бюджет от 60 до 80 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Написание статей
9 лет назад
tsmcompany
Сергей 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tauna_17
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
16 дней назад
9 лет назад
$10
2 дня
Очень приятно работать с Таисией, статьи прекрасные и все сдаются в срок, который заранее мы обговариваем. Рекомендую :-)
Сергей очень доброжелательный и корректный заказчик. ПРЕДОПЛАТА 100%, четкое задание, быстрая проверка. Спасибо за сотрудничество!
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