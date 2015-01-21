Написание статей

Необходимо написать статьи на 2000 знаков (без пробелов), на следующие темы:

1. Пуховики мужские [заголовок]

статья должна содержать фразы:

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Уникальность статей должна быть не менее 90% согласно программе Адвего при стандартных настройках. Текст статьи должен быть понятен человеку, а не быть бессвязным набором словосочетаний или предложений. Т.е. написан без использования текстовых генераторов!!!

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