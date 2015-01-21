Написание статей

1. Требуется копирайтер который пишет не только продажные текста но и оптимизированные по SEO. Кроме статьи вам необходимо понимание и написание Title и Description для статьи. Я даю только ключевики и желаемое количество знаков. От ...
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Необходимо написать статьи на 2000 знаков (без пробелов), на следующие темы:
1. Пуховики мужские [заголовок]
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Уникальность статей должна быть не менее 90% согласно программе Адвего при стандартных настройках. Текст статьи должен быть понятен человеку, а не быть бессвязным набором словосочетаний или предложений. Т.е. написан без использования текстовых генераторов!!!
Бюджет от 60 до 80 рублей за 1000 знаков без пробелов.
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