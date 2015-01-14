Для большого сайта требуется писать качественные статьи про семью, быт и отношения. Статьи должны быть интересными, информативными, легкочитаемыми, уникальными (100%), написанными в строгом соответствии с ТЗ (объем, вода, тошнотность, ТВ и РВ ключевых фраз). Цена работы ...
Копирайт 50 статей по тематике ТАРО по описаниям и заданным темам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем. Разыскиваем талантливого копирайтера для написания справочных статей.
Необходимо написать и подготовить (собрать инфо, структурировать, написать чистовой текст) тексты для мобильного приложения, описания текстов имеются, подробности кандидатам, требования ниже. Тематика текстов - Таро, от истории до описания некоторых известных колод, придется здорово разобраться в теме, т.к. понимание "что там как устроено" - обязательно. Данные тексты будут переведены на 3 языка, поэтому нам требуется максимально чистые и приятные для чтения и при этом содержательные (без воды) тексты.
Оплата почасовая или по словам без стоп-слов, по договоренности, достойная.
Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по копирайтингу данного проекта и других, ищем прежде всего порядочного и не боящегося нестандартных задач человека.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- 100% грамотный письменный р/я, умение писать тексты на свободную тематику;
- приятный письменный слог;
- знание основ типографики приветствуется;
- знание, понимание SEO крайне желательно;
- желание учиться и работать над лучшими проектами;
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, буду минусовать в карму.
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