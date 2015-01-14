Копирайт 50 статей по тематике ТАРО по описаниям и заданным темам

$150
КопирайтингЗакрыт28 заявок338 просмотров
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Добрый день всем. Разыскиваем талантливого копирайтера для написания справочных статей.

Необходимо написать и подготовить (собрать инфо, структурировать, написать чистовой текст) тексты для мобильного приложения, описания текстов имеются, подробности кандидатам, требования ниже. Тематика текстов - Таро, от истории до описания некоторых известных колод, придется здорово разобраться в теме, т.к. понимание "что там как устроено" - обязательно. Данные тексты будут переведены на 3 языка, поэтому нам требуется максимально чистые и приятные для чтения и при этом содержательные (без воды) тексты.

Оплата почасовая или по словам без стоп-слов, по договоренности, достойная.

Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по копирайтингу данного проекта и других, ищем прежде всего порядочного и не боящегося нестандартных задач человека.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- 100% грамотный письменный р/я, умение писать тексты на свободную тематику;

- приятный письменный слог;

- знание основ типографики приветствуется;

- знание, понимание SEO крайне желательно;

- желание учиться и работать над лучшими проектами;

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, буду минусовать в карму.

9 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
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