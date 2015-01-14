Описание ювелирных украшений

Добрый день! Требуется копирайтер для составления небольших (~500 знаков) описаний для товаров в интернет-магазине домашнего текстиля (постельное бельё, покрывала, пледы и т.п.). ВАЖНО! В описании не будет никаких технических характеристик товара, исключительно словесное описание того, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в составлении карточек товара - юв. украшений.
Каждое уникальное описание 500 збп.
Литературный стиль, грамотное и легкое изложение.
Предпочтение тем, кто имеет опыт подобной работы, потому что исправлять и учить просто нет времени.
Нужно по-разному описывать однотипные юв. украшения.
Бюджет скромный, но и работа простая - без ключей, без дискрипшн (за 10 описаний 100 wmr).
Возможно сотрудничество в будущем с расценками получше.
- Похожие заказы
- Копирайтинг32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать статьи на 2000 знаков (без пробелов), на следующие темы: 1. Пуховики мужские [заголовок] статья должна содержать фразы: пуховики мужские пуховики мужские зимние ...Копирайтинг50 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать рерайт. Переписать текст, сохранив смысл. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется рерайт статей с указанных сайтов. Рерайт должен быть выполнен с высокой степенью уникальности. Проверка по адвего. Список сайтов со статьями: http://safes.tkat.ru/?mod=articles http://metalmeb.ru/news/rub-5/page-1/ http://cubsafes.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=77 http://www.salesafe.ru/Particles/ http://www.safe-shop.com.ua/sections/stat http://safepenza.ru/pages/expert/about-safe http://www.nkj.ru/archive/articles/7674/ http://www.myhome.ru/journal/knowledge/288 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=197 Оплата по факту. Указывайте сроки и стоимость за 1к бп текста. Не пишите в личку, только в проектЗавершен9 лет назад
Требуется написать текст "О компании"Копирайтинг44 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется написать 5 текстов для сайт-ресторана. Тексты будут размещены на внутренних страницах сайта. Тема текстов - проведение свадеб, организация поминок, караоке зал, проведение банкетов и корпаративов. Объем текста от 1500 до 2000 знаков. Как можно ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Нужно писать тексты для сайтов медицинских тематик. Под разные направления в медицине. Нужны статьи с описанием болезней, лекарств, симптомов и прочее. Заданий много, ищу человека для постоянного сотрудничества. Оплата 50 рублей за 1000 знаков. Требования к исполнителям следующие: Законченное медицинское ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, похожее задание но со своими различиями. Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное (Оптовый склад, импорт одежды из Польши, лучшие цены и т.д., работа с оптовыми покупателями так и с розничными клиентами, ...Завершен9 лет назад