Описание ювелирных украшений

Нужна помощь в составлении карточек товара - юв. украшений.

Каждое уникальное описание 500 збп.

Литературный стиль, грамотное и легкое изложение.

Предпочтение тем, кто имеет опыт подобной работы, потому что исправлять и учить просто нет времени.

Нужно по-разному описывать однотипные юв. украшения.

Бюджет скромный, но и работа простая - без ключей, без дискрипшн (за 10 описаний 100 wmr).

Возможно сотрудничество в будущем с расценками получше.