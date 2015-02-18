Написать статью про щетку

Требуется написать обзорную статью «про щетку от шерсти» в стиле-проблема решение.

размер 3 000 знаков.

Ссылку на сайт скину, там все описание есть.

Пишите цену за работу (3 000 зн.) и ваше портфолио.

P.S. Не нужно писать в Скайп и личные сообщения, просто оставьте заявку и напишите в ней всю необходимую информацию.