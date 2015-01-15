Ищу копирайтера, который умеет писать действительно продающие тексты. Для начала нужен текст для размещения объявления на АВИТО и объявлений в группах в социальных сетях. Тематика: контекстная реклама в директе, адвордс. Это первое задание, но будут еще. ...
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Сайт www.unitechnology.ru
Требуется написание постов и отзывов на форумах.
Оплата по факту выполнения.
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