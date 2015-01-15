Рерайт описаний натуральной косметики

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Здравствуйте!
Нужно сделать рерайт описаний натуральных аюрведических косметических средств (около 15-20, сейчас готовлю список).
Кол-во символов каждого описания 700-1100 (но не более).
Условия: уникальность не менее 94% (стандартные настройки Адвего Плагиатус). Грамотность и объективность. Текст не должен быть похож на агрессивную навязчивую рекламу, в которой пытаются впарить товар всеми правдами и неправдами. Приветствуется знание трав, аюрведы. Не должно быть воды - четко и по существу описать самые важные свойства (их нельзя упускать) средств.
Порядок описания средства:
1. Указание о том что средство не содержит вредных синтетических компонентов (парабенов и sls), если в оригинале указано тоже что оно не содержит.
2. Общее описание, свойства средства.
3. Способ применения
4. Состав
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