Рерайт описаний натуральной косметики

Здравствуйте!

Нужно сделать рерайт описаний натуральных аюрведических косметических средств (около 15-20, сейчас готовлю список).

Кол-во символов каждого описания 700-1100 (но не более).

Условия: уникальность не менее 94% (стандартные настройки Адвего Плагиатус). Грамотность и объективность. Текст не должен быть похож на агрессивную навязчивую рекламу, в которой пытаются впарить товар всеми правдами и неправдами. Приветствуется знание трав, аюрведы. Не должно быть воды - четко и по существу описать самые важные свойства (их нельзя упускать) средств.

Порядок описания средства:

1. Указание о том что средство не содержит вредных синтетических компонентов (парабенов и sls), если в оригинале указано тоже что оно не содержит.

2. Общее описание, свойства средства.

3. Способ применения

4. Состав