Для работы в интересном и перспективном гемблинг-проекте требуется сотрудник с навыками интернет-маркетинг и PR. Работать нужно будет как на русском, так и на английском языках, поэтому необходимы знания английского на свободном уровне. ...
Раскрутка группы в Facebook (англ.)
Необходимо раскрутить англ. группу в Facebook с нуля. Подробности при переписке. Новичков просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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