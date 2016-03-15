Привлечение целевых подписчиков ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок156 просмотров

Необходимо выполнить следующий ряд работ:

1. Добавление в друзья целевой базы аккаунтов

2. Живое взаимодействие с этими аккаунтами

3. Рассылка на вступление в группу

Если есть другие предложения по привлечению ЦЕЛЕВОЙ аудитории в группу - тоже можем рассмотреть.

От исполнителя - стоимость работ. (стоимость указана условная)

9 лет назад
renatabrandt
Рената 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров