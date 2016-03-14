СММ, Привести группу ВК к продающему виду

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки99 просмотров

От вас: 

- опыт работы в cмм год и более 

- первичный аудит сообществ 

- разработка стратегии 

- составление контент-плана 

- рекомендации по графическому оформлению 

- настройка продающих триггеров сообщества (описание, обсуждения, фотоальбомы...) 

- контроль и анализ постинга (постингом занимается отдельный специалист) 

- разработка и проведение акций, конкурсов 

- подготовка отчетов 

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9 лет назад
TanyaKorn
Татьяна 
25 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров