Ведение сообщества ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок207 просмотров

Доброго времени суток! 

Требуется исполнитель, который имеет опыт работы в ВКонтакте, а именно подготовке контента, по заранее согласованному контент-плану. Необходимо подготовить 124 публикации и подобрать фото из фотобанка. 1 публикация от 450 до 700 символов, уникальность не менее 80%.

Контент для этой группы goo.gl/APHT64

 

9 лет назад
meiv
Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров