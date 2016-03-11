Создание групп в известных соц сетях. Чистка спама Добавление постов.
Добавить подписчиков в Periscope
Здравствуйте. Необходимо сделать 5000 живых подписчиков на перископ.
Возможно ли это? Ботов, которых вы можете сделать за полчаса, не предлагать – сразу отказ.
Нужны живые люди, заинтересованные, активные.
Заявки фрилансеров
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