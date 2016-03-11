Добавить подписчиков в Periscope

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка136 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сделать 5000 живых подписчиков на перископ. 

Возможно ли это? Ботов, которых вы можете сделать за полчаса, не предлагать – сразу отказ.  

Нужны живые люди, заинтересованные, активные.

9 лет назад
Argutt
Артем 
54 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров