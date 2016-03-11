Ищу специалиста по рекламе в соцсетях-SMM менеджера

У меня есть сайт http://www.kvartiri-feodosii.ru/ и я хочу заниматься привлечением клиентов и в соцсетях. Группы и аккаунты уже созданы и привязаны к сайту, но ими я не занималась. На данном этапе стоит задача оформить группу на сайте ВКОНТАКТАХ таким образом, чтоб она привлекала потенциальных клиентов, а именно:

1) Создать Вики меню- кликабельное меню в дизайне группы - http://prntscr.com/adoapn

Пример групп с меню:

https://vk.com/feorest

https://vk.com/bourserest

2) Создать основную картинку в группу, посоветовать дизайн. Я могу примерно найти картинки того, что я хочу и помогли слепить всё воедино.

3) Ну и сверстать Вики меню и основную картинку

4) Дать рекомендации, что ещё необходимо для дальнейшей продуктивной работы в соцсетях

Мне нужен человек, который знаком с раскруткой и рекламой в соцсетях, умеет оформить страницу группы в соцсетях и настроить всё как нужно.

Если мне понравится работа, то будут ещё заказы в других соцсетях.