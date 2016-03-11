Тематика – франшиза и интернет магазин товаровдля туризма и активного отдыха. Нужно реализовать регулярную публикацию контента в виде планинга/блок-схемы, продумать механику конкурсов и акций, и как ее реализовать. Цель: увеличить ...
Ищу специалиста по рекламе в соцсетях-SMM менеджера
У меня есть сайт http://www.kvartiri-feodosii.ru/ и я хочу заниматься привлечением клиентов и в соцсетях. Группы и аккаунты уже созданы и привязаны к сайту, но ими я не занималась. На данном этапе стоит задача оформить группу на сайте ВКОНТАКТАХ таким образом, чтоб она привлекала потенциальных клиентов, а именно:
1) Создать Вики меню- кликабельное меню в дизайне группы - http://prntscr.com/adoapn
Пример групп с меню:
2) Создать основную картинку в группу, посоветовать дизайн. Я могу примерно найти картинки того, что я хочу и помогли слепить всё воедино.
3) Ну и сверстать Вики меню и основную картинку
4) Дать рекомендации, что ещё необходимо для дальнейшей продуктивной работы в соцсетях
Мне нужен человек, который знаком с раскруткой и рекламой в соцсетях, умеет оформить страницу группы в соцсетях и настроить всё как нужно.
Если мне понравится работа, то будут ещё заказы в других соцсетях.
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