SMM В контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка214 просмотров

Тематика – франшиза и интернет магазин товаровдля туризма и активного отдыха. Нужно реализовать регулярную публикацию

контента в виде планинга/блок-схемы, продумать механику конкурсов и акций, и

как ее реализовать.

Цель: увеличить количество продаж по переходамиз группы. Привлечь новых подписчиков.

https://vk.com/club18979183

https://vk.com/franshizaexpedition

Напишите Ваши предложения по улучшению групп.  3-5 конкретных постов для примера наполнениягрупп.

И скайп для связи.

9 лет назад
denisr235
Денис 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров