Здравствуйте. Необходимо сделать 5000 живых подписчиков на перископ. Возможно ли это? Ботов, которых вы можете сделать за полчаса, не предлагать – сразу отказ. Нужны живые люди, заинтересованные, активные.
SMM В контакте
Тематика – франшиза и интернет магазин товаровдля туризма и активного отдыха. Нужно реализовать регулярную публикацию
контента в виде планинга/блок-схемы, продумать механику конкурсов и акций, и
как ее реализовать.
Цель: увеличить количество продаж по переходамиз группы. Привлечь новых подписчиков.
https://vk.com/franshizaexpedition
Напишите Ваши предложения по улучшению групп. 3-5 конкретных постов для примера наполнениягрупп.
И скайп для связи.
Заявки фрилансеров
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