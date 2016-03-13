Развитие группы в соцсетях для косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок162 просмотра

Мы производим натуральную косметику, небольшое производство. Находимся в Новосибирске. Сейчас запускаем новую линейку "Своя косметика". Уже почти готов сайт www.svoyakosmetika.ru Нам нужно создать, наполнить подписчиками группу в Контакте чтобы привлекать покупателей. И возможно поддерживать интерес к группе. Предоставляем материал (статьи).

Просьба озвучить ваш порядок сотрудничества (оплата, график, что требуется предоставить).

с уважением, Николай Марцинкевич.

9 лет назад
artmarci
Николай 
51 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров