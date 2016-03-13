Тематика – франшиза и интернет магазин товаровдля туризма и активного отдыха. Нужно реализовать регулярную публикацию контента в виде планинга/блок-схемы, продумать механику конкурсов и акций, и как ее реализовать. Цель: увеличить ...
Развитие группы в соцсетях для косметики
Мы производим натуральную косметику, небольшое производство. Находимся в Новосибирске. Сейчас запускаем новую линейку "Своя косметика". Уже почти готов сайт www.svoyakosmetika.ru Нам нужно создать, наполнить подписчиками группу в Контакте чтобы привлекать покупателей. И возможно поддерживать интерес к группе. Предоставляем материал (статьи).
Просьба озвучить ваш порядок сотрудничества (оплата, график, что требуется предоставить).
с уважением, Николай Марцинкевич.
Заявки фрилансеров
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