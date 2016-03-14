Разместить посты на форумах медицинской и женской тематики

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Тексты постов готовы, писать не придется, просто размещать.

Для работы нужен аккаунт  на форуме  медицинской, околомедицинской, женской тематики. Для получения оплаты нужно будет дать ссылку на размещенный пост. 

В заявке указывайте, пожалуйста, сколько постов на каких форумах готовы разместить, цену за 1 пост.

9 лет назад
Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров