Тематика – франшиза и интернет магазин товаровдля туризма и активного отдыха. Нужно реализовать регулярную публикацию контента в виде планинга/блок-схемы, продумать механику конкурсов и акций, и как ее реализовать. Цель: увеличить ...
Разместить посты на форумах медицинской и женской тематики
Тексты постов готовы, писать не придется, просто размещать.
Для работы нужен аккаунт на форуме медицинской, околомедицинской, женской тематики. Для получения оплаты нужно будет дать ссылку на размещенный пост.
В заявке указывайте, пожалуйста, сколько постов на каких форумах готовы разместить, цену за 1 пост.
Заявки фрилансеров
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