Разместить посты на форумах медицинской и женской тематики

Тексты постов готовы, писать не придется, просто размещать.

Для работы нужен аккаунт на форуме медицинской, околомедицинской, женской тематики. Для получения оплаты нужно будет дать ссылку на размещенный пост.

В заявке указывайте, пожалуйста, сколько постов на каких форумах готовы разместить, цену за 1 пост.