Подписчики в инфобизнес

Добрый день.

Нужны подписчики в email базу. Для теста нужно 100 подписчиков. Они должны быть исключительно качественными, заинтересованными в наших тренингах. Смотрим на качество, если результат будет - будем создавать еще заказы.

Цепочка в проекте следующая:

человек подписывается в базу, получает бесплатный PDF и 4 видео, дальше идет бесплатный вебинар - на вебинаре продажи. Если вкратце.

При подаче заявки обязательно называйте свои цены, сроки выполнения (сколько подписчиков в день/неделю/месяц можете делать), а также опыт работы (с какими проектами работали ранее или работаете сейчас).

Будем рады сотрудничеству и ждем ваших предложений!

Роман