Всем привет! Требуется увеличить численность моей группы в Контакте, требуется добавить активных живых людей (не ботов) или рассмотрю покупку группы в сфере туризма....Ваши предложения и цены жду!
Подписчики в инфобизнес
Добрый день.
Нужны подписчики в email базу. Для теста нужно 100 подписчиков. Они должны быть исключительно качественными, заинтересованными в наших тренингах. Смотрим на качество, если результат будет - будем создавать еще заказы.
Цепочка в проекте следующая:
человек подписывается в базу, получает бесплатный PDF и 4 видео, дальше идет бесплатный вебинар - на вебинаре продажи. Если вкратце.
При подаче заявки обязательно называйте свои цены, сроки выполнения (сколько подписчиков в день/неделю/месяц можете делать), а также опыт работы (с какими проектами работали ранее или работаете сейчас).
Будем рады сотрудничеству и ждем ваших предложений!
Роман
Заявки фрилансеров
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