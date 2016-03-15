Есть интересный проект по инвестированию. Сразу скажу, что это не форекс, не опционы и прочая ерунда. Это инвестор с опытом, который хочет делиться своими навыками и знаниями с другими. Задача – ...
Ведение SMM на польском
Требуется ведение смм страницы на полськом. 2-3 поста в неделю. Тематика - детская мебель для здоровья.
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