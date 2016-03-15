Целевые подписчики с оплатой за лида

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка135 просмотров

Есть интересный проект по инвестированию. Сразу скажу, что это не форекс, не опционы и прочая ерунда. Это инвестор с опытом, который хочет делиться своими навыками и знаниями с другими. 

Задача – привлечь 300 целевых подписчиков на бесплатный мастер-класс.

Есть детальный портрет ЦА. Также на посадку еще будут добавлены отзывы.

Какие-то элементы могут быть скорректированы, если это критично для ваших креативов.

Рекламные каналы: Adwords, таргет ВК, таргет Facebook.

Оплата за подписчика: корректно заполненную форму с email и номером телефона. Стоимость обсуждаем с исполнителем.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: интересно работать на постоянной основе и увеличивать объемы.

Google Ads
9 лет назад
leadguru
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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