Создание и наполнение группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок188 просмотров

Нужно создать, наполнить и оформить меню по примеру в группе VK спортивной тематики.

Интересуют сроки и ориентировочная стоимость работы (бюджет на стадии формирования), заявки без этой информации рассматриваться не будут.

9 лет назад
Ant_on_
53 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров