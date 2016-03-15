Добрый день. Нужны подписчики в email базу. Для теста нужно 100 подписчиков. Они должны быть исключительно качественными, заинтересованными в наших тренингах. Смотрим на качество, если результат будет - будем создавать еще заказы. ...
Рассылка готовых сообщений и общение с клиентами в Вконтакте
Есть сервис по покупке авто. И есть люди, которые продают свои машины через группы вк. Так вот, нужно будет писать этим людям ( которые продают свои машины через группы вк), заранее заготовленные тексты( вы можете их изменить под себя), чтобы они оставляли заявки на сайте, и продавали машины через мой сервис по покупке авто. Все нужные группы есть. Тексты тоже есть. Плачу за корректно заполненную заявку на сайте 100-150 рублей. На хороших объемах возможно повышение ставки за заявку до 200 рублей. При работе в 4-5 часа в день можно стабильно зарабатывать 2000-3000 рублей. Цифры взяты не с потолка, на себе все проверенно. Ищу фрилансера, так как у самого нет времени этим заниматься. Все тонкости работы, детали расскажу заинтересованным лицам. Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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