Специалист по продвижению групп в соц.сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт35 заявок710 просмотров

Требуется оформление групп фейсбук, одноклассники, инстаграмм, вконтакте.

Наполнение и комплексное продвижение.

Тематика:

1-е направление - юридические услуги

2-е направление - цветочный сайт

Требования: опыт, примеры успешных проектов.

Ищем на долгосрочное сотрудничество.

9 лет назад
pravo-rosta
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров