Настройка таргетированной рекламы на Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки118 просмотров

Необходим специалист,который занимался таргетированой рекламой в социальных сетях, сейчас в первую очередь интересен Facebook, с опытом работы ведения различных рекламный кампаний:

общий таргетинг

персональный таргетинг

работа с различными базами, по которым нужно настраивать таргетинг

Желательно работа с компаниями, представляющие услуги b2b.

Оплата договорная за 1 рекламную кампанию. 

9 лет назад
MoshkinaAnna
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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