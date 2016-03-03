MoshkinaAnna

Необходимо реализовать новую функциональность Отзывы пользователей BuddyPress. Звездные рейтинги и возможности обзора для пользователей. Админ-опция для администратора, чтобы указать, может ли любой в интернете смотреть или только зарегистрированные пользователи сайта могут просматривать. Опция администратора - утвердить, отклонить или ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать Копирование / Обновление поля Этот плагин будет позволять копировать существующие поля BuddyPress xprofile для создания новых. Иногда нам может понадобиться несколько полей с теми же опциями. Если есть только несколько вариантов, мы можем копипастить или ...Закрыт8 лет назад
Нужно реализовать перенаправление не-админов из /WP-администратора/ к профилю. Поведение системы Если администратор входит в на domain.com/wp-login.php или domain.com/wp-admin, он (а) должен попасть на WP Dashboard. Если администратор входит в с помощью панели BuddyPress (или в другом месте) ИЛИ Если ...Закрыт8 лет назад
Нужно реализовать процедуру регистрации и активации аккаунта. Порядок событий: заполнить регистрацию -> активировать учетную запись -> Загрузка аватара -> Войти (задан вопрос заказчику. Возможно будет настраиваемый - отсуствие или не обязательность нескольхих шагов) Порядок именно таков: https://buddypress.trac.wordpress.org/attachment/ticket/4132/1-register-form.png - обязательно https://buddypress.trac.wordpress.org/attachment/ticket/4132/2-register-form-submitted.png ...Закрыт8 лет назад
- $500
Необходим адаптивный дизайн для корпоративного сайта студии Интернет-маркетинга Страницы: Главная Интернет-маркетинг (1 стр) СЕО-продвижение, контекстная реклама - 2 стр, идентичные Разработка сайтов (1 стр) Интернет-магазин, корпоративный сайт - 2стр, идентичные Клиенты - 1 стр Кейсы по маркетингу - 1 стр Кейс по маркетингу (типовая ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим специалист,который занимался таргетированой рекламой в социальных сетях, сейчас в первую очередь интересен Facebook, с опытом работы ведения различных рекламный кампаний: общий таргетинг персональный таргетинг работа с различными базами, по которым нужно настраивать таргетинг Желательно работа с компаниями, представляющие ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
В команду ВЕБ-разработчиков необходим интернет-маркетолог. Основные задачи: 1. Создание прототипов страниц (лендинги, главные, внутренние страницы сайтов) 2. Написание текстов/заголовков. Сейчас есть проект корпоративного сайта. Оплата - обсуждается отдельно за каждый выполняемый проект. В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе. Больше интересуют ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад