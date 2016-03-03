MoshkinaAnna

Нужно реализовать перенаправление не-админов из /WP-администратора/ к профилю. Поведение системы Если администратор входит в на domain.com/wp-login.php или domain.com/wp-admin, он (а) должен попасть на WP Dashboard. Если администратор входит в с помощью панели BuddyPress (или в другом месте) ИЛИ Если ...