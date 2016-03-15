Интересует раскрутка и ведение групп вк, фб и инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок210 просмотров

Интересует оформление, ежедневное тематическое наполнение и привлечение заинтересованных участников групп вк, фб и инстаграм.

Тематика - мастер-классы по керамике.

Группы не созданы.

Интересует стоимость работ.

9 лет назад
riasoft
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров