Необходимо выполнить следующий ряд работ: 1. Добавление в друзья целевой базы аккаунтов 2. Живое взаимодействие с этими аккаунтами 3. Рассылка на вступление в группу Если есть другие предложения по ...
Требуется PR-менеджер (англ. язык)
Для работы в интересном и перспективном гемблинг-проекте требуется сотрудник с навыками интернет-маркетинг и PR. Работать нужно будет как на русском, так и на английском языках, поэтому необходимы знания английского на свободном уровне.
Чем вы будете заниматься:
1. Представлять компанию на форумах и в соц сетях. Публиковать новости, оперативно отвечать на вопросы пользователей. Активно привлекать целевую аудиторию: организовывать интересные акции, конкурсы, мероприятия.
2. Помогать работать над сайтом компании: участвовать с создании текстов акций, новостей и прочих разделов сайта.
3. Готовить тексты email-рассылок.
4. Время от времени заниматься анализом деятельности конкурентов и предлагать новые способы продвижения.
Требования к соискателю:
1. Свободное владение русском и английским (английский advanced или fluent). Способность писать тексты структурированно, грамотно, ярко и интересно, по необходимости в рекламном тоне. Свободно переводить тексты с русского на английский и обратно.
2. Общее понимание принципа работы соц сетей, форумов, социальных медиа. Желателен опыт работы в этой сфере.
3. Креативность, организаторские способности, умение работать с аудиторией.
4. Ответственность, организованность, умение работать удаленно и возможность быть на связи полный рабочий день.
Что мы предлагаем:
1. Работа в опытной активно расширяющейся компании в молодом дружелюбном коллективе.
2. Удаленный график работы, полный рабочий день, 8 часов в день. Общение посредством корпоративного мессенджера.
3. Стабильная, высокая заработная плата по результатам собеседования.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим специалист,который занимался таргетированой рекламой в социальных сетях, сейчас в первую очередь интересен Facebook, с опытом работы ведения различных рекламный кампаний: общий таргетинг персональный таргетинг работа с различными базами, по которым нужно ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Интересует оформление, ежедневное тематическое наполнение и привлечение заинтересованных участников групп вк, фб и инстаграм. Тематика - мастер-классы по керамике. Группы не созданы. Интересует стоимость работ.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется ведение смм страницы на полськом. 2-3 поста в неделю. Тематика - детская мебель для здоровья.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть интересный проект по инвестированию. Сразу скажу, что это не форекс, не опционы и прочая ерунда. Это инвестор с опытом, который хочет делиться своими навыками и знаниями с другими. Задача – ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно раскрутить профиль в Instagram (подарки ручной работы), только целевая аудитория. Подписка только на "живых" активных пользователей. Ручная фильтрация целевой аудитории по: геолокации, активности, интересам, полу, возрасту. Исключение не целевых ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать, наполнить и оформить меню по примеру в группе VK спортивной тематики. Интересуют сроки и ориентировочная стоимость работы (бюджет на стадии формирования), заявки без этой информации рассматриваться не будут.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется оформление групп фейсбук, одноклассники, инстаграмм, вконтакте. Наполнение и комплексное продвижение. Тематика: 1-е направление - юридические услуги 2-е направление - цветочный сайт Требования: опыт, примеры успешных проектов. ...Социальные сети (SMM и SMO)35 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сервис по покупке авто. И есть люди, которые продают свои машины через группы вк. Так вот, нужно будет писать этим людям ( которые продают свои машины через группы вк), заранее заготовленные тексты( вы можете ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
От вас: - опыт работы в cмм год и более - первичный аудит сообществ - разработка стратегии - составление контент-плана - рекомендации по графическому оформлению - настройка продающих триггеров ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад