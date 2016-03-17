Требуется PR-менеджер (англ. язык)

Для работы в интересном и перспективном гемблинг-проекте требуется сотрудник с навыками интернет-маркетинг и PR. Работать нужно будет как на русском, так и на английском языках, поэтому необходимы знания английского на свободном уровне.

Чем вы будете заниматься:

1. Представлять компанию на форумах и в соц сетях. Публиковать новости, оперативно отвечать на вопросы пользователей. Активно привлекать целевую аудиторию: организовывать интересные акции, конкурсы, мероприятия.

2. Помогать работать над сайтом компании: участвовать с создании текстов акций, новостей и прочих разделов сайта.

3. Готовить тексты email-рассылок.

4. Время от времени заниматься анализом деятельности конкурентов и предлагать новые способы продвижения.

Требования к соискателю:

1. Свободное владение русском и английским (английский advanced или fluent). Способность писать тексты структурированно, грамотно, ярко и интересно, по необходимости в рекламном тоне. Свободно переводить тексты с русского на английский и обратно.

2. Общее понимание принципа работы соц сетей, форумов, социальных медиа. Желателен опыт работы в этой сфере.

3. Креативность, организаторские способности, умение работать с аудиторией.

4. Ответственность, организованность, умение работать удаленно и возможность быть на связи полный рабочий день.

Что мы предлагаем:

1. Работа в опытной активно расширяющейся компании в молодом дружелюбном коллективе.

2. Удаленный график работы, полный рабочий день, 8 часов в день. Общение посредством корпоративного мессенджера.

3. Стабильная, высокая заработная плата по результатам собеседования.