Здравствуйте всем вебмастерам! И так есть поисковая система Donish скрипт магиксеарч. www.donish.tj Задача нужно сделать чтоб например 10 сайт видео индексирован на поисковике один из этот человек хочет чтоб его сайт при ...
Запрограммировать flash карту метро
Для карты метро Петербурга сделать возможность отмечать станции (множественно) как на http://www.mian.ru/Swfs/rkMetro_v3.swf?selectedS=&modeMetro=search&xmlMetro=/HttpHandlers/MetroOnStation.ashx?tp=Houses. За основу взять карту http://www.tutu.ru/i/map/spb/9164.gif
Данные передавать в javascript - просто номера выбранных станций.
По срокам сегодня-завтра.
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