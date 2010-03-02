Создание фирменного веб плеера

Здраствуйте. Необходимо создать фирменный Веб плеер. Технические требования.

1. Поддержка форматов flv, avi

2. Размещение рекламных банеров и рекламных видео заставок (в самом плеере).

3. Возможность копирование кода для вставки на посторонние сайты (в самом плеере).

4. Управление плером, рекламными материалами.

5. Шифрование (защита) кода плера, ссылок на информацию. (ifream)

6. Возможность добавление ссылки на материал в социальные закладки ( share ), наприимер в контакте (в самом плеере)

7. Ссылка для обратной связи (в самом плеере)

8. Предложения по выбору сервера для хранения видео материала (цена, качество, надёжность)

9. Предлжения по увеличению полезных функций для плера

10. Пример плеера: www.tvigle.ru

Для связи: [email protected]

icq: 558 221 541