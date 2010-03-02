Сайт на Umi CMS (верстка + программирование)

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Закрыт4 заявки162 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо создать сайта на Umi CMS (верстка + программирование).

Требования к программисту:

- опыт не менее 3 лет

- ответственность и надежность

Присылайте сделанные вами работы на Umi CM

15 лет назад
astarot82
Петр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров