Добавить информационные блоки

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Завершен2 заявки145 просмотров

В чат необходимо добавить информационные блоки. Как нужно сделать нарисовано в прикрепленном изображении. (то что обведено красным)

Проект для mysql, php, js, aj программиста.

Что требуется:

-Вывести инфорамцию из таблицы базы данных. Таблица имеет соотвествующую информацию указанную в примере.

-Возможность скрытия/открытия инфорационных блоков.

-Разворачивать/скрывать краткое содержание при клике на информационную строку.

-Читать подробности посредством вывода ссылки в новом окне. (покажу аналогичный пример на сайте как нужно выводить)

-Обновлять информацию в блоках с периодичностью в 60 секунд

-Новые появившиеся сообщения отображать с затухающей подсветкой.

-Свернутые не активны - информация в них в этот момент не обновляется как только блок разворачивается сразу-же обновляется в нем информация.

-Настройка количества информационных строк выводимых в блоке.

Нужна качественная безглючно-оптимизированная реализация, проверка работоспособности, нужно не задеть функционал чата (что бы он вдруг глучить не начал от таких нововедений). Доступ ко всей необходимой информации будет предоставлен.

Если есть вопросы пишите в ПМ

Цена/Сроки

JavaScriptMySQLPHP
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$55
3 дня
Хороший специалист, сделал все как требовалось. Рекомендую!
Заказчик хороший, говорит понятно, к замеченным недочетам относится спокойно, во время работы не тревожит, что редкость =) Вообщем, с человеком приятно работать.

Заявки фрилансеров

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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