Требуется разработка мамбота поиска по базе данных MySQL и вывода результатов поиска в СМС Joomla. Под приведенный пример будут изменяться существующие базы данных Приоритет к исполнителям для связи РФ, СЗФО, ...
Добавить информационные блоки
В чат необходимо добавить информационные блоки. Как нужно сделать нарисовано в прикрепленном изображении. (то что обведено красным)
Проект для mysql, php, js, aj программиста.
Что требуется:
-Вывести инфорамцию из таблицы базы данных. Таблица имеет соотвествующую информацию указанную в примере.
-Возможность скрытия/открытия инфорационных блоков.
-Разворачивать/скрывать краткое содержание при клике на информационную строку.
-Читать подробности посредством вывода ссылки в новом окне. (покажу аналогичный пример на сайте как нужно выводить)
-Обновлять информацию в блоках с периодичностью в 60 секунд
-Новые появившиеся сообщения отображать с затухающей подсветкой.
-Свернутые не активны - информация в них в этот момент не обновляется как только блок разворачивается сразу-же обновляется в нем информация.
-Настройка количества информационных строк выводимых в блоке.
Нужна качественная безглючно-оптимизированная реализация, проверка работоспособности, нужно не задеть функционал чата (что бы он вдруг глучить не начал от таких нововедений). Доступ ко всей необходимой информации будет предоставлен.
Если есть вопросы пишите в ПМ
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