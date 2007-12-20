Нужен MultiFileUploader как на фликере

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  2. Веб-программирование
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Нужно сделать MultiFileUploader примерно как на Flickr (http://advertboy.wordpress.com/2007/12/20/flickr-multi-picture-uploader-done-in-silverlight/ пример без регистрации), немного др. дизайн. Технологии Flash+html+C# (ASP.NET MVC). Во время закачки uploader также должен генерировать preview.

ASP.NETHTML
15 лет назад
one_day_life
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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