Перенести готовый сайт на Джумла, добавить фото

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок193 просмотра

Есть готовый сайт УХИНА, Харьков его нужно перенести на Джумла и при этом

1. придать современный вид

2. добавить фотоальбом

3. немного изменить рубрикацию

4. сделать удобнее и привлекательнее Углехимический Журнал

5. добавить погоду, счетчики, календарь и пр.

6. публикации сотрудников должны быть доступны для изменения.

Joomla
15 лет назад
A_Glushko
Анжела 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров